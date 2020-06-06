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أمطار على نجران

Time منذ 55 دقيقة
Views 1406
Comment 3
أمطار على نجران

نجران (صدى):
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظتي بدر الجنوب و خباش ، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، ومنتزه الغثمة، والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ، على نياتكم ترزقون ..
ألوفا طبعي
اتمنى حظر كل المملكة حتى ينقطع الوباء
ابو محمد 😎
تصور مع الزرقاء ودها تصير زيها زرقاء .. لا اظن ..
algernaas4
الله يرحمهم ويغفر لهم ولوالدينا وموتى المسلمين أجمعين
ابوفهد الحبلاني العنزي
طيب هههههههاااي

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