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وزير الطاقة الإماراتي: « تمديد تقليص الإنتاج حتى نهاية يوليو بموافقة أوبك»

Time منذ ساعة
Views 1397
وزير الطاقة الإماراتي: « تمديد تقليص الإنتاج حتى نهاية يوليو بموافقة أوبك»

أبوظبي (صدى):
أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، عن اتفاق لمجموعة ”أوبك+“ على تمديد تقليص الإنتاج حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وغرد وزير الطاقة الإماراتي عبر "تويتر"، قائلَا: "تم الاتفاق بالإجماع من قبل دول OPEC ودول OPEC+ على تمديد الخفض الحالي إلى نهاية شهر يوليو".

وتابع : "تم الاتفاق أيضًا على الالتزام التام بالخفض منذ بداية الاتفاقية، وذلك بتعويض أي كميات لم تخفض من قبل الدول التي لم تتمكن في شهر مايو الماضي"

واختتم تغريدته: "قرار شجاع و جهد جماعي يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ، على نياتكم ترزقون ..
ألوفا طبعي
اتمنى حظر كل المملكة حتى ينقطع الوباء
ابو محمد 😎
تصور مع الزرقاء ودها تصير زيها زرقاء .. لا اظن ..
algernaas4
الله يرحمهم ويغفر لهم ولوالدينا وموتى المسلمين أجمعين
ابوفهد الحبلاني العنزي
طيب هههههههاااي

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