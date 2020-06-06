وزير الطاقة الإماراتي: « تمديد تقليص الإنتاج حتى نهاية يوليو بموافقة أوبك»

أبوظبي (صدى):
أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، عن اتفاق لمجموعة ”أوبك+“ على تمديد تقليص الإنتاج حتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وغرد وزير الطاقة الإماراتي عبر "تويتر"، قائلَا: "تم الاتفاق بالإجماع من قبل دول OPEC ودول OPEC+ على تمديد الخفض الحالي إلى نهاية شهر يوليو".
وتابع : "تم الاتفاق أيضًا على الالتزام التام بالخفض منذ بداية الاتفاقية، وذلك بتعويض أي كميات لم تخفض من قبل الدول التي لم تتمكن في شهر مايو الماضي"
واختتم تغريدته: "قرار شجاع و جهد جماعي يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة".