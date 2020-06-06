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الفيفا: «ندرس الموعد الأمثل لعودة الجماهير»

Time منذ ساعة
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الفيفا: «ندرس الموعد الأمثل لعودة الجماهير»

وكالات (صدى):
لا يتوقع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عودة الجماهير سريعًا إلى ملاعب كرة القدم حتى مع تخفيف قواعد أزمة فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو، في رسالة بالفيديو إلى الاتحادات الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي: «دعونا نتفق على أنه يجب أن يكون هناك دائمًا مكان للجماهير».

وأضاف: «بكل وضوح، كرة القدم بدون جمهور ليست كما هي، ولكن يجب أن نتحلى بالصبر عندما ندرس الموعد الأنسب لإعادة الجماهير إلى الملاعب».

وتابع: «سنواصل العمل بدون كلل، لكن بسرية واحترام، لتجاوز هذه الإجراءات المؤقتة، لنضمن عودة الجماهير بشكل آمن وبطريقة مسؤولة».

وعادت منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا» بدون جمهور، وستتبعها أيضًا دوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا قريبًا. فيما بدأت أعداد محدودة من الجماهير تعود إلى المباريات في المجر.

وقال إنفانتينو إن «فيفا» يستضيف عددًا من المناقشات عبر الإنترنت مع الاتحادات المحلية وأصحاب المصلحة لرسم شكل أفضل لكرة قدم في المستقبل.

وسيكون ضمن جدول أعمال هذه المناقشات، أجندة المباريات الدولية، وعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون الكبار.

وقال إنفانتينو أيضًا إنه سمع اقتراحات مثيرة للاهتمام بشان التمويل والحوكمة من حدود الرواتب وسقف الانتقالات أو آليات الضرائب الأخرى وإنشاء صناديق الطوارئ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ، على نياتكم ترزقون ..
ألوفا طبعي
اتمنى حظر كل المملكة حتى ينقطع الوباء
ابو محمد 😎
تصور مع الزرقاء ودها تصير زيها زرقاء .. لا اظن ..
algernaas4
الله يرحمهم ويغفر لهم ولوالدينا وموتى المسلمين أجمعين
ابوفهد الحبلاني العنزي
طيب هههههههاااي

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