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تفاصيل جديدة مؤلمة عن مقتل فلويد يرويها صاحب المتجر الذي قُتل أمامه

Time منذ ساعة
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تفاصيل جديدة مؤلمة عن مقتل فلويد يرويها صاحب المتجر الذي قُتل أمامه

واشنطن (صدى):
أزاح صاحب المتجر الذي قتل بجانبه المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد الشرطة، الستار عن تفاصيل جديدة حول مقتل "فلويد".

وأوضح صاحب المتجر، والذي يدعى محمود أبو ميالة، أن" فلويد" دخل إلى المتجر “cupfoods”، مع صديقه، حيث حاول استخدام ورقة عشرين دولارا أمريكيا، وصفها الموظف بأنها مزورة، وأبلغ الشرطة؛ التي قامت فيما بعد بقتله.

وأكد صاحب المتجر أن "فلويد" كان زبونا عاديا، ويقتني من متجره حاجياته مرتين أسبوعيا.

وتابع : لم نشتك يوما من تصرفاته، كما أننا تسلمنا في العديد من المرات نقودا مزورة، إلا أننا لم نبلغ الشرطة يوما، والموظف تصرف تلقائيا.

وعن آخر لحظات جورج فلويد، قال أبو ميالة، إنه كان يحاول أن يشرح للشرطي ما حدث معه، مشيرا إلى أن آخر كلمة نطق بها هي اسم أمه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تصور مع الزرقاء ودها تصير زيها زرقاء .. لا اظن ..
algernaas4
الله يرحمهم ويغفر لهم ولوالدينا وموتى المسلمين أجمعين
ابوفهد الحبلاني العنزي
طيب هههههههاااي
احمد
السكان الاصليين دائما يعانون من السكان غير الاصليين مثل طروش البحر وبقايا الحجاج واللي داخلين في القبائل العربية وهم عجم.
ابو محمد 😎
يامحلى اللقاء من بعد غياب ...

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