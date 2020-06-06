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فريق في جامعة الملك سعود: اكتشفنا خيارات طبيعية ضد كورونا 

Time منذ ساعة
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فريق في جامعة الملك سعود: اكتشفنا خيارات طبيعية ضد كورونا 

الرياض (صدى):
استكمل الفريق البحثي بجامعة الملك سعود برئاسة الدكتور محمد العجمي الجهود التي يقوم بها الفريق في مسح تأثير المكونات الفعالة في المكملات الغذائية والأغذية الوظيفية على فيروس كوفيد-١٩ باستعمال أنظمة النمذجة الجزيئية.

وحدد الفريق البحثي مجموعة من المركبات الطبيعية ذات تأثيرات قوية على منع تكاثر الفيروس، حيث أسفرت دراسات النمذجة عن ترشيح مجموعة من المركبات الطبيعية ذات تأثيرات مثبطة للبروتينات اللازمة لتكاثر الفيروس، مثل كويرستين وكامفيرول ومايرستين ونارنجينين وحمض الأجيك وكافييك وغيرها الكثير.

وأوضحت بعض هذه المركبات قدرة تقدر بـ١٠٠ مرة ضعف فعالية هيدروكسيكلوروكوين على الارتباط بإنزيم بروتييز الأساسي لتكاثر فيروس كوفيد-١٩ وتأثيرات مساوية لتأثيرات دواء رامديسفير المستعمل حاليًا لمعالجة مرضى كورونا.

ويعتبر له تأثيرات قوية على بروتينات أخرى مثل بروتين سبايك الذي يعزز من ضراوة الفيروس وقدرته على العدوى. وثبتت قدرة بعض هذه المركبات مثل مركب كويرستين معمليًا في دراسات سابقة على تثبيط فيروسات كورونا وفيروسات أخرى تصيب الإنسان.

وتعد هذه المركبات منتشرة في مشروبات شائعة مثل الشاي الأحمر والأخضر والزنجبيل، كما توجد في أغذية ومكملات غذائية شائعة أيضًا مثل السبانخ وقشور البرتقال وقشور الليمون والتوت والخمان الأسود والكرز والخوخ والزيتون الأسود وغيرها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تصور مع الزرقاء ودها تصير زيها زرقاء .. لا اظن ..
algernaas4
الله يرحمهم ويغفر لهم ولوالدينا وموتى المسلمين أجمعين
ابوفهد الحبلاني العنزي
طيب هههههههاااي
احمد
السكان الاصليين دائما يعانون من السكان غير الاصليين مثل طروش البحر وبقايا الحجاج واللي داخلين في القبائل العربية وهم عجم.
ابو محمد 😎
يامحلى اللقاء من بعد غياب ...

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