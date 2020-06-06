وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي في الرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن وجود وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، في مدينة الرياض.
وأشار المجلس إلى الوظائف الشاغرة وشروطها ومنها
1 – مصمم سياسات أول: بكالوريوس في اقتصادات الصحة أو السياسات الصحية أو ما يعادلها شهادة في التأمين مفضلةيفضل شهادة Policy Development and Implementationيجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةخبرة 3 سنوات على الأقليفضل خبرة في تطوير وتمكين ورصد سياسات الصحةيفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي
2 – مصمم سياسات: بكالوريوس في اقتصادات الصحة أو السياسات الصحية أو ما يعادلهايفضل شهادة في التأمينيفضل شهادة Policy Development and Implementationيجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة0- 3 سنوات خبرةيفضل خبرة في تطوير وتمكين ورصد سياسات الصحةيفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي
3 – قائد فريق الترميز الطبي: بكالوريوس في إدارة معلومات الصحة أو العلوم الصحية أو ما يعادلهايفضل شهادة في التأمينشهادات من AAPC أو AHIMAمفضلةيجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثًا وكتابةخبرة 7 سنوات على الأقلخبرة في إدارة بيانات الرعاية الصحة ومعايير الترميز والمصطلحات الطبية وDRGخبرة في النظام المستخدمخبرة سابقة مفضلة في القطاع الصحي أو قطاع التأمين
4 – عالم بيانات: بكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الحاسب أو علوم البيانات والتحليل أو الذكاء الاصطناعي أو ما يعادلهاإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة0- 3 سنوات خبرةيفضل خبرة في البحث في البيانات، نمذجة البيانات، تقنيات التعلّم باستخدام الآلةيفضل خبرة في قواعد بيانات البحث ولغات البرمجيات الإحصائية المستخدمة (SQL، R، Python، TensorFlow)يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
5 – قائد فريق مقدمي الرعاية الطبية: بكالوريوس في الطب أو إدارة المستشفيات أو ما يعادلهايفضل شهادة في التأمينيجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةخبرة
6 سنوات على الأقلخبرة في الرصد والتفتيش والتمكينخبرة سابقة ضرورية في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي
ودعا المجلس من تتوافر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected]) (مع ضرورة كتابة العنوان في عنوان الرسالة).