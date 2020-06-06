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مواطنة توضح كيف غير الطلاق حياة طفلتها: "تغمض عينيها هربا من الواقع" (فيديو) 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1331
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مواطنة توضح كيف غير الطلاق حياة طفلتها: "تغمض عينيها هربا من الواقع" (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
بات تأثير الانفصال جلياً على البنات وخصوصا في كل مرة يرجعن فيها من الزيارة الأسبوعية لوالدهن بالسجن.

وأصبحت نفسية الأطفال مدمرة، حيث يرون مناظر أبائهم وأمهاتهم يتضاربون، بالإضافة إلى ملاسنات ومشاحنات تتسبب بتدمير نفسيتهم.

ومن جهتها، أوضحت مواطنة كيف غير الطلاق حياة ابنتها، قائلة:" تغمض عينيها هربا من الواقع ".

وقالت المواطنة خلال حوارها في برنامج " مالم تر ":" الأطفال يرون مناظر بشعة عندما يشاهدوا الآباء والأمهات يتضاربوا "، مشيرة:" بنتي كانت طفلة رضيعة وكانت تسوي نفسها نايمة أثناء ذهابنا لزيارة والدها بالسجن ولا تبغي الذهاب لهذا المكان ". 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
حتى لا تنخدعون بالجدول الدوري الحديث او بالجدول النووي الجديد اطلب عمل كرسي لأبحاث تصنيف العناصر
ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان

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