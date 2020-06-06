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شاهد.. تكدس السيارات في طريق الحرة بسبب السيول شرق مكة
منذ 37 دقيقة
1582
2
مكة المكرمة (صدى):
شهدت مناطق مختلفة في مكة، اليوم السبت، هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة.
ورصد أحد المواطنين سيول الحرة التي تسببت في تكدس السيارات على الرغم من وجود عدد قليل بالطريٌق.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
حتى لا تنخدعون بالجدول الدوري الحديث او بالجدول النووي الجديد اطلب عمل كرسي لأبحاث تصنيف العناصر
ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان
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