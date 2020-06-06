نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

سبب منع ريم البارودي من الظهور لمدة عام 

Time منذ يومين
Views 4458
Comment 4
سبب منع ريم البارودي من الظهور لمدة عام 

القاهرة (صدى):
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع الفنانة المصرية ريم البارودي، من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

وحظر المجلس ريم البارودي، و 4 إعلاميات هن: بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.

وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

أخر الأخبار

إطلاق دليل سياسات الملكية الفكرية الاسترشادي لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إطلاق دليل سياسات الملكية الفكرية الاسترشادي لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
Time منذ دقيقتين Views 1078
عبير سندر ترد على إثارتها الفتن بالمملكة
عبير سندر ترد على إثارتها الفتن بالمملكة
Time منذ 4 دقائق Views 179
رصد مشاكل في التحديث الجديد لتطبيق سناب شات (فيديو)
رصد مشاكل في التحديث الجديد لتطبيق سناب شات (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1175
«صحة جازان» تنجح في السيطرة على حالات الإصابات في بيش
«صحة جازان» تنجح في السيطرة على حالات الإصابات في بيش
Time منذ 14 دقيقة Views 1352
تعرف على الأطعمة التي تساعدك على النوم
تعرف على الأطعمة التي تساعدك على النوم
Time منذ 16 دقيقة Views 1429
بالفيديو.. لحظة إنتحار محارب سابق في الجيش الإيراني حرقاً
بالفيديو.. لحظة إنتحار محارب سابق في الجيش الإيراني حرقاً
Time منذ 21 دقيقة Views 1249
بالفيديو.. مطار الطائف يطبق إجراءات احترازية مشددة لحماية المسافرين
بالفيديو.. مطار الطائف يطبق إجراءات احترازية مشددة لحماية المسافرين
Time منذ 27 دقيقة Views 1412
اتهامات لـ "باركليز" بتعمد التضليل بشأن صفقاته مع قطر
اتهامات لـ "باركليز" بتعمد التضليل بشأن صفقاته مع قطر
Time منذ 29 دقيقة Views 1383
بالفيديو.. المشيعون يرتدون أقنعة مكتوب عليها «لاأستطيع التنفس» في وداع فلويد
بالفيديو.. المشيعون يرتدون أقنعة مكتوب عليها «لاأستطيع التنفس» في وداع فلويد
Time منذ 33 دقيقة Views 1463
"عطيف" يكشف تطورات حالته الصحية
"عطيف" يكشف تطورات حالته الصحية
Time منذ 37 دقيقة Views 1665