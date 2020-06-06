سبب منع ريم البارودي من الظهور لمدة عام 

القاهرة (صدى):
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع الفنانة المصرية ريم البارودي، من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.
وحظر المجلس ريم البارودي، و 4 إعلاميات هن: بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.
وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.