مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية شاغرة في المنطقة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن وجود وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأشار المركز، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:صيدلي إكلينيكي، طبيب أسنان عام، مساعد طبيب أسنان، طبيب أسنان أطفال، أخصائي تقويم الأسنان، أخصائي معالج أسنان، أخصائي علاج الأسنان العملي.
وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يونيو 2020م.