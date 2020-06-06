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مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية شاغرة في المنطقة الشرقية

Time منذ ساعة
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مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية شاغرة في المنطقة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن وجود وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأشار المركز، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:صيدلي إكلينيكي، طبيب أسنان عام، مساعد طبيب أسنان، طبيب أسنان أطفال، أخصائي تقويم الأسنان، أخصائي معالج أسنان، أخصائي علاج الأسنان العملي.

وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يونيو 2020م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
حتى لا تنخدعون بالجدول الدوري الحديث او بالجدول النووي الجديد اطلب عمل كرسي لأبحاث تصنيف العناصر
ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان

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