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هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق الطائف - الباحة

Time منذ ساعة
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هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق الطائف - الباحة

الباحة (صدى):
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق الطائف - الباحة (بني سعد).

وناشد المركز قائدي المركبات بتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
حتى لا تنخدعون بالجدول الدوري الحديث او بالجدول النووي الجديد اطلب عمل كرسي لأبحاث تصنيف العناصر
ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان

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