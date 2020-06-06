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البايرن يقترب من اقتناص الدوري برباعية في شباك ليفركوزن

Time منذ ساعة
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البايرن يقترب من اقتناص الدوري برباعية في شباك ليفركوزن

وكالات (صدى):
بعد الانتصار الكبير الذي حققه على حساب باير ليفركوزن في الباي أرينا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

حقق نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على حساب ليفركوزن في الباي أرينا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف البايرن كلاً من كينجسلي كومان وليون جوريتسكا بالإضافة إلى جنابري وروبيرت ليفاندوفسكي بينما سجل لليفركوزن كلاً من ألاريو والبديل فيرتز، وبذلك وضع بايرن نفسه بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه في والذي سيلعب الليلة مباراته في الجولة الـ30 أمام هيرتا برلين.

ورفع البافاري رصيده إلى 70 نقطة ، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند النقطة رقم 56 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الألماني بالتساوي مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
حتى لا تنخدعون بالجدول الدوري الحديث او بالجدول النووي الجديد اطلب عمل كرسي لأبحاث تصنيف العناصر
ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان

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