البايرن يقترب من اقتناص الدوري برباعية في شباك ليفركوزن

وكالات (صدى):
بعد الانتصار الكبير الذي حققه على حساب باير ليفركوزن في الباي أرينا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
حقق نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على حساب ليفركوزن في الباي أرينا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وسجل أهداف البايرن كلاً من كينجسلي كومان وليون جوريتسكا بالإضافة إلى جنابري وروبيرت ليفاندوفسكي بينما سجل لليفركوزن كلاً من ألاريو والبديل فيرتز، وبذلك وضع بايرن نفسه بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه في والذي سيلعب الليلة مباراته في الجولة الـ30 أمام هيرتا برلين.
ورفع البافاري رصيده إلى 70 نقطة ، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند النقطة رقم 56 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الألماني بالتساوي مع بوروسيا مونشنجلادباخ.