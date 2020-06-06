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عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري

Time منذ ساعة
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عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

وذكرت أن العقوبة في المرة الأولى تكون 5000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوصة عليها، بما لا يزيد عن100 ألف ريال، فيما تمثلت عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك بـ 5000 ريال.

وأضافت أنه في المرة الثانية تكون العقوبة 10000 ريال، عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوصة عليها، فيما تمثلت عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك بـ 10000ريال. 

وأشارت إلى أنه في المرة الثالثة يتم مضاعفة العقوبة، وإحالة المسؤول للنيابة العامة، وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت المخالفة للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة 6 أشهر.

ونوهت بأنه في حال كان المخالف من المقيمين، فسيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان
ابو محمد 😎
وين شرة مكه عنهم ...
M-512
الله يكون في العون

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