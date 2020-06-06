شاهد.. رقص الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين في الشوارع

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو رقص عدد من رجال شرطة ولاية نبراسكا الأمريكية مع المتظاهرين محاولة منهم لتهدئة الأوضاع في الشارع الأمريكي بعد الإنتفاضة الشرسة التي قادها المواطنون في المدن المختلفة عقب مقتل جورج فلويد.
وبدا في المقطع رجال الشرطة شاركوا المتظاهرين رقصة كيوبيد بعد الموافقة على مبادرة تنص على محاسبة رجال الشرطة، والتواصل مع قادة المواطنون السود لتلبية مطالبهم حتى لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.
يذكر أن جيف بليميستر، رئيس شرطة لينكولن بولاية نبراسكا أوضح أن ما حدث لجورج فلويد كان خطأً فادحًا، وأن الشرطي الذي تسبب في وفاته سيتم معاقبته ليكون عبرة لغيره.