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شاهد.. رقص الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين في الشوارع

Time منذ ساعتين
Views 2184
شاهد.. رقص الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين في الشوارع

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو رقص عدد من رجال شرطة ولاية نبراسكا الأمريكية مع المتظاهرين محاولة منهم لتهدئة الأوضاع في الشارع الأمريكي بعد الإنتفاضة الشرسة التي قادها المواطنون في المدن المختلفة عقب مقتل جورج فلويد.

وبدا في المقطع رجال الشرطة شاركوا المتظاهرين رقصة كيوبيد بعد الموافقة على مبادرة تنص على محاسبة رجال الشرطة، والتواصل مع قادة المواطنون السود لتلبية مطالبهم حتى لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.

يذكر أن جيف بليميستر، رئيس شرطة لينكولن بولاية نبراسكا أوضح أن ما حدث لجورج فلويد كان خطأً فادحًا، وأن الشرطي الذي تسبب في وفاته سيتم معاقبته ليكون عبرة لغيره.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.... شرطة مكه ...^^
د محمد ماجد بخش
حقائق هامة جدا حول تصنيف العناصر: عنوان رئيسي في كيمياء العناصر تلك الحقائق هي ارتباط العنصر بالذرة والذرة بالعدد والعدد بالذرة والعنصر والثقل والفراغ والتمثيل والتأثير والمجموع والفترة الممثلة لكل جزئية والتعامل المرتبط بتمثيل تبادل الأدوار بين الوحدات بعد صهرها في وحدة ممثلة للمركز والمحيط والمجموع ودرجات التمثيل لهم بالفترة والتحكم في تحديد الفترات الممثلة وتوظيها داخل الدرجة الممثلة للوحدة أو المركز أو المحيط وتمثيل اختلاف الدرجة والوحدة باختلاف احدهما
لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم
الله المستعان
ابو محمد 😎
وين شرة مكه عنهم ...
M-512
الله يكون في العون

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