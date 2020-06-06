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3 وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

Time منذ يوم
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3 وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر حسابها الرسمي بموقع linkedIn، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، في عدة تخصصات.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول الشراكات الوطنية (National Partnerships Sr. Specialist)؛ فيما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال أو مجال ذو صلة، مهارات بناء شراكة استراتيجية، مهارات التفاوض، تجميع البيانات وتحليلها، تقييم وإدارة المخاطر، ادارة مشروع.

وقالت أن الوصف الوظيفي: دعم تحديد وتقييم واختيار الكيانات المحتملة الجديدة والشركاء الاستراتيجيين ، بالتنسيق مع مديري الفئات ، من خلال حضور الاجتماعات التي تقوم بزيارات منتظمة إلى الشركات المملوكة للدولة لتوليد الفرص وتوسيع تأثير LCGPA مع تلك الكيانات؛ بينما للتقديم على الوظيفة عبر الرابط التالي من هنـــــــا.

وأشارت إلى أن أنها تحتاج إلى أخصائي تخطيط استراتيجي (Strategic Planning Specialist)؛ بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة، والوصف الوظيفي: المساعدة في تطوير أهداف LCGPA طويلة الأجل والأهداف الاستراتيجية وكذلك تحديد وتحليل ورصد القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على حالة التخطيط الاستراتيجي LCGPA، وللتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــا.

وأضافت: أخصائي أول التعاون الاستراتيجي: (Strategic Cooperation Sr. Specialist)؛ فيما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال أو العلاقات الدولية أو أي تخصص ذي صلة، والوصف الوظيفي: تطوير والحفاظ على العلاقات والتحالفات مع الكيانات الخاصة والعامة والشركاء الرئيسيين لتحديد فرص شراكة المحتوى المحلي وتوقيع مذكرات التفاهم ؛ ودعم فريق تطوير فرص المحتوى المحلي في إعداد حالات العمل لضمان تحقيق الفوائد من العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في المملكة، والتقديم عبر الرابط التالي هنـــــــا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎
حالتها صعبه .. .. لازم تعرض حالتها على الشيخ هباش الاعور ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
يارب تبرد حزن كل قلباً محزون🤲🤲🤲
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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