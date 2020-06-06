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"السيسي" يعلن اتفاق "حفتر" و "صالح" على مبادرة لإنهاء الصراع الليبي

Time منذ 19 دقيقة
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"السيسي" يعلن اتفاق "حفتر" و "صالح" على مبادرة لإنهاء الصراع الليبي

وكالات (صدى):
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بنجاح المفاوضات المشتركة مع خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لحل الصراع في ليبيا .

وأكد "السيسي" أن الطرفان توصلا لمبادرة مشتركة لإنهاء الصراع تتضمن تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها ، والتمثيل العادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وإعلانا دستوريا ، داعياً الأمم المتحدة للإضطلاع بإطلاق العملية السياسية مرة أخرى..

جاء ذلك المباحثات التي جمعت الرئيس المصري مع قائد الجيش الليبي ورئيس مجلس النواب في قصر الإتحادية بالقاهرة اليوم بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية المصري .

وأكد "السيسي" أن الصراع الليبي يمتد لدول الجوار مشيراً إلى ممارسات بعض الأطراف في ليبيا " في إشارة إلى تركيا " ، كما أدان "صالح " عدم لتزام الطرف الثاني بالهدنة مشيراً إلى تدخل تركيا بأكثر من 10 آلاف إرهابي .

كما حذر المشير خليفة حفتر من محاولات تركيا لتعقيد الأزمة في ليبيا ومحاصرة مصر وليبيا بالإتفاق مع "السراج ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يا الله يارب سترك ولطفك ورحمتك ... ,, اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم .. آمين ..
واحد منصف
بعد هذا العدد في المملكة وفي الرياض خاصة في يوم واحد 900 حالة والمجموع في الرياض تقريبا 23000 حالة اظن سيصدر قرار باغلاق الرياض مباشرة
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

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