"السيسي" يعلن اتفاق "حفتر" و "صالح" على مبادرة لإنهاء الصراع الليبي

وكالات (صدى):
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بنجاح المفاوضات المشتركة مع خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لحل الصراع في ليبيا .
وأكد "السيسي" أن الطرفان توصلا لمبادرة مشتركة لإنهاء الصراع تتضمن تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها ، والتمثيل العادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وإعلانا دستوريا ، داعياً الأمم المتحدة للإضطلاع بإطلاق العملية السياسية مرة أخرى..
جاء ذلك المباحثات التي جمعت الرئيس المصري مع قائد الجيش الليبي ورئيس مجلس النواب في قصر الإتحادية بالقاهرة اليوم بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية المصري .
وأكد "السيسي" أن الصراع الليبي يمتد لدول الجوار مشيراً إلى ممارسات بعض الأطراف في ليبيا " في إشارة إلى تركيا " ، كما أدان "صالح " عدم لتزام الطرف الثاني بالهدنة مشيراً إلى تدخل تركيا بأكثر من 10 آلاف إرهابي .
كما حذر المشير خليفة حفتر من محاولات تركيا لتعقيد الأزمة في ليبيا ومحاصرة مصر وليبيا بالإتفاق مع "السراج ".