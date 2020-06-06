بالصور.. افتتاح أول سوق مبتكر «فود ترك» للخضار والفواكه بالخبر

الرياض (صدى):
افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، أول سوق مبتكر "فود ترك" للخضار والفواكه في محافظة الخبر، بهدف منع التكدس في مراكز بيع المواد الغذائية، من خلال تمكين المستفيد من التسوق الآمن من مركبته دون تكبّد العناء بالنزول وقضاء حاجاته.
وتتيح المبادرة الفرصة للشباب في بيع المنتجات وفق معايير واشتراطات صحية من خلال النقاط؛ فيما قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه ووفق توجيه إمارة المنطقة تقرّر إنشاء عدد من الأسواق المؤقّتة، وما يأتي ضمنها؛ بما يتماشى مع القوانين التي أقرّتها الحكومة الرشيدة لتحقيق التباعد والعودة بحذر.
وأكد محمد الصفيان، أن هذا الأمر يُساعد على منع التكدّس المُسبّب لانتشار الوباء، والتسهيل على المواطنين؛ للحصول على احتياجاتهم اليومية والحد من التكدّس في أسواق الخضار والفواكه ومراكز التموين المركزية.