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المياه الوطنية بحائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الشملي

Time منذ 23 دقيقة
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المياه الوطنية بحائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الشملي

حائل (صدى):
بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل في الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل (لمحافظة الشملي) غرب مدينة حائل 160كم، وذلك عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات مياه بزاخة ووصولاً إلى محافظة الشملي بأطوال خطوط ناقلة تقدر بمسافة (247) كم بقطر (600) ملم، وذلك وفقًا لخطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات بمنطقة حائل.

وتضمن المشروع تنفيذ أطوال شبكة تقدر بـ(131,695) متراً طولياً وتنفيذ ما يقارب (1,480) توصيلة منزلية وتنفيذ خزان أرضي بسعة (10,000) م3. وبيّنت المديرية العامة لخدمات المياه بحائل، أن المشروع سيخدم ما يقارب (10,360) مستفيداً وتمت عملية تحديث بيانات العملاء لجميع العقارات بالمحافظة، وسيتم الاستغناء عن (655) صهريج شهرياً بسعة (11) م3 شهرياً.

هذا وتقدر تكلفة تنفيذ المشاريع بمحافظة الشملي من شبكات المياه والخزان والخط ناقل بتكلفة إجمالية للأعمال المنفذة بـ (67,610,077) ريالاً.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..

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