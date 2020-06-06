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بالصور.. إصابة شخص في اندلاع حريق بسبب عبث الأطفال بالدمام
منذ 25 دقيقة
1329
الدمام (صدى):
تمكن الدفاع المدني بالدمام، اليوم السبت، من إخماد حريقاً اندلع في غرفة بالطابق الثاني لمبنى سكني بحي الضاحية؛ بسبب عبث الأطفال.
وأوضح الدفاع المدني، أنه تم إخلاء المبنى، ونتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
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أحدث التعليقات
عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..
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