تفاصيل وحشية لتعذيب زوجة نتياهو للخادمات وإجبارهن على تقبيل قدمها

القدس (صدى):
كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل وحشية لتعذيب زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي "سارة نتنياهو " للخادمات في منزلها .
وأكدت خادمات لوسائل إعلام عبرية أن "سارة " كانت تأمرهن بتقبيل قدميها وتوجه لهن الإهانات والإساءة طوال الوقت .
كما أكدت خادمةتدعى ""سيلفي جينيسيا" أنها كانت تشعر بالخجل إذ أنها أم ولديدها أحفاد وكانت "سارة " تأمرها بتقبيل قدمها وتأمرها بالعمل 12 ساعة وأحياناً أكثر بلا طعام ولا رحة وتوجه لها الإهانات المستمرة وتعنفها .
وأضافت أنها قبل أن تذهب للعمل في منزل رئيس الوزراء الإسائيلي تلقت تحذيرات كثيرة إلا أن ظروفها أجبرتها على العمل لديهم .