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تفاصيل وحشية لتعذيب زوجة نتياهو للخادمات وإجبارهن على تقبيل قدمها

Time منذ 28 دقيقة
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تفاصيل وحشية لتعذيب زوجة نتياهو للخادمات وإجبارهن على تقبيل قدمها

القدس (صدى):
كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل وحشية لتعذيب زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي "سارة نتنياهو " للخادمات في منزلها .

وأكدت خادمات لوسائل إعلام عبرية أن "سارة " كانت تأمرهن بتقبيل قدميها وتوجه لهن الإهانات والإساءة طوال الوقت .

كما أكدت خادمةتدعى ""سيلفي جينيسيا" أنها كانت تشعر بالخجل إذ أنها أم ولديدها أحفاد وكانت "سارة " تأمرها بتقبيل قدمها وتأمرها بالعمل 12 ساعة وأحياناً أكثر بلا طعام ولا رحة وتوجه لها الإهانات المستمرة وتعنفها .

وأضافت أنها قبل أن تذهب للعمل في منزل رئيس الوزراء الإسائيلي تلقت تحذيرات كثيرة إلا أن ظروفها أجبرتها على العمل لديهم .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..

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