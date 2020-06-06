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القبض على مقيم عربي روج لبيع معقمات مقلدة بالرياض

Time منذ 19 دقيقة
Views 1286
القبض على مقيم عربي روج لبيع معقمات مقلدة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على مقيم عربي يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية.

ومن جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على (مقيم عربي في العقد الرابع من العمر) ، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.

وأوضح العقيد شاكر التويجري، أنه ضُبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض؛ فيما قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..

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