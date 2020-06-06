القبض على مقيم عربي روج لبيع معقمات مقلدة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على مقيم عربي يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية.
ومن جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على (مقيم عربي في العقد الرابع من العمر) ، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.
وأوضح العقيد شاكر التويجري، أنه ضُبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض؛ فيما قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.