31 مليار دولار قيمة اختلاسات نظام البشير من أموال الصادرات الخارجية

الخرطوم (صدى):
كشفت منظمة النزاهة المالية الدولية، اليوم السبت، أن نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أخفى نحو 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.
وأوضحت أن السجلات الرسمية السودانية تقدر حجم الصادرات بـ65 مليار دولار، بينما تشير بيانات الشركاء التجارية إلى تعاملات بـ96 مليار؛ فيما صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتؤكد سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار؛ بينما كانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.