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31 مليار دولار قيمة اختلاسات نظام البشير من أموال الصادرات الخارجية

Time منذ 58 دقيقة
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31 مليار دولار قيمة اختلاسات نظام البشير من أموال الصادرات الخارجية

الخرطوم (صدى):
كشفت منظمة النزاهة المالية الدولية، اليوم السبت، أن نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أخفى نحو 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.

وأوضحت أن السجلات الرسمية السودانية تقدر حجم الصادرات بـ65 مليار دولار، بينما تشير بيانات الشركاء التجارية إلى تعاملات بـ96 مليار؛ فيما صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتؤكد سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار؛ بينما كانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..

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