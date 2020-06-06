نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة أسمنت حائل

Time منذ 59 دقيقة
Views 1457
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة أسمنت حائل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أسمنت حائل توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمسميات التالية (مدير المراجعة الداخلية، ومدير الإنتاج).

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المراجعة الداخلية: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة عامة، نظم معلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمراجع داخلي منها خبرة لا تقل عن سنتين كمدير المراجعة الداخلية، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، يجب توفر شهادة مهنية (CIA).

وأشارت الشركة، إلى أنها تحتاج إلى مدير الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها، خبرة بمجال صناعة الأسمنت لا تقل عن 12 سنة منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وقالت أنه للتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..

أخر الأخبار

"حسن معاذ" يقترب من مغادرة الشباب
"حسن معاذ" يقترب من مغادرة الشباب
Time منذ 5 ثواني Views 1001
بالفيديو.. أمطار على القاعد بشمال حائل
بالفيديو.. أمطار على القاعد بشمال حائل
Time منذ 5 دقائق Views 1124
تسريبات تكشف مزايا مدهشة في "+Galaxy Note20" الجديد
تسريبات تكشف مزايا مدهشة في "+Galaxy Note20" الجديد
Time منذ 6 دقائق Views 1163
مطار بيشة يستقبل أولى الرحلات بعد استئناف الطيران الداخلي
مطار بيشة يستقبل أولى الرحلات بعد استئناف الطيران الداخلي
Time منذ 10 دقائق Views 1188
رجل يغتصب شقيقة زوجته
رجل يغتصب شقيقة زوجته
Time منذ 14 دقيقة Views 497
حقيقة حمل الفنانة ياسمين صبري "مفيش مبروك" !
حقيقة حمل الفنانة ياسمين صبري "مفيش مبروك" !
Time منذ 16 دقيقة Views 1403
مقترح جديد بشأن بطولة التجمعات بدوري أبطال آسيا
مقترح جديد بشأن بطولة التجمعات بدوري أبطال آسيا
Time منذ 16 دقيقة Views 1267
القبض على مقيم عربي روج لبيع معقمات مقلدة بالرياض
القبض على مقيم عربي روج لبيع معقمات مقلدة بالرياض
Time منذ 18 دقيقة Views 1272
المياه الوطنية بحائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الشملي
المياه الوطنية بحائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الشملي
Time منذ 22 دقيقة Views 1283
البحث عن شخص مفقود قرب القاعد بحائل
البحث عن شخص مفقود قرب القاعد بحائل
Time منذ 24 دقيقة Views 1318