وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة أسمنت حائل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أسمنت حائل توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمسميات التالية (مدير المراجعة الداخلية، ومدير الإنتاج).
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المراجعة الداخلية: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة عامة، نظم معلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمراجع داخلي منها خبرة لا تقل عن سنتين كمدير المراجعة الداخلية، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، يجب توفر شهادة مهنية (CIA).
وأشارت الشركة، إلى أنها تحتاج إلى مدير الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها، خبرة بمجال صناعة الأسمنت لا تقل عن 12 سنة منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وقالت أنه للتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]