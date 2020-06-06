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أمانة المدينة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 إشعاراً لمنشآت تجارية مخالفة

Time منذ ساعة
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أمانة المدينة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 إشعاراً لمنشآت تجارية مخالفة

المدينة المنورة (صدى):
تواصل أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها في التعقيم والإصحاح البيئي ومضاعفة جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، التي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن، حيث نفذت الأمانة مطلع الأسبوع الماضي 2367 جولة رقابية تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 525 مخالفة وإشعاراً لمنشآت تجارية وإغلاق 123 منشأة مخالفة و49 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية في المراكز التجارية وجرى سحب 426 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما كثفت الأمانة جولات النظافة وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة بمشاركة 3697 فرداً و368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10.336 طناً من المخلفات المنزلية وإزالة 9079 متراً مكعباً من الأنقاض، فيما نفذت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 مواقع و8425 آلية ومعدة استخدمت خلالها 18.370 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتخطي هذه الجائحة بإذن لله، وتهيب بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ربما كرد بجنسيات تركية عموما يقول المثل ما على الذيب من ضراط النعجة اذا عندكم عزبة ياشهر ترا يشرفني نسبكم وخؤلتكم شيمة وحشيمة واذا عندكم بكر عيالي رجال وكفوا بشهادة كل من عرفهم والعكس صحيح اخذين او معطين ديننا واحد وعادتنا عربية
ابو محمد 😎
الله ينفع به ولا يتكلنا عليه .. ولا يتكلنا إلا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالواطي ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين .. .. الدوله اعزها الله ، قالوا تعالوا اكشفوا ببلاش ، والبشر تتعنت وتتهرب .. .. احتمال راح يخلون الفحص على حسابك ..

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