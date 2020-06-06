بريشيا الإيطالي يقرر فسخ تعاقده مع بالوتيلي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، إن نادي بريشيا الإيطالي قرر فسخ تعاقده مع مهاجمه ماريو بالوتيلي الذي تعاقد معه مطلع الموسم الجاري بعقد يستمر حتى صيف 2022.
وأرسل مالك نادي بريشيا ماسيمو سيلينو، خطابا إلى بالوتيلي يخبره فيه بإنهاء تعاقده مع النادي، في ظل تمرد اللاعب، وعدم انتظام المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي في تدريبات فريقه منذ استئناف المران استعدادا لاستكمال الموسم الكروي.
وأوضحت التقارير، أنه لا يوجد أي إجراء قانوني يتطلب فسخ التعاقد، حيث يتضمن العقد الموقع بين بريشيا وبالوتيلي بندا يسمح للنادي بفسخ التعاقد بنهاية الموسم الأول للعقد، كما أن مسؤولي النادي تفاوضوا مع محامي بالوتيلي حول إنهاء العلاقة بين الطرفين.