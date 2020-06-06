نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم

Time منذ 31 دقيقة
Views 1545
أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم

الرياض (صدى):
تستقبل أكاديمية نيوم، طلبات التسجيل في برنامجها التدريبي "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" الذي أعلن عنه مؤخراً، ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.

وتشمل أكاديمية نيوم، برامج معتمدة وفق أعلى المعايير الدولية والمحلية؛ فضلًا عن الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من البرنامج، ومخصصات شهرية للمتدربين بقيمة (1000) ريال، وحتى الانتهاء من البرنامج؛ فيما التخصصات هي: السياحة (أدبي /علمي)، الضيافة (أدبي /علمي)، الأمن السيبراني (علمي).

ويعد هذا البرنامج مخصص للطلاب المتخرجين من الثانوية العامة والمميزين من سكان المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم والذين يقع عليهم الاختيار بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والمعرفية وتوظيفهم ضمن قطاعات نيوم.

وتتمثل الأولوية لحديثي التخرج من المدارس الثانوية داخل منطقة نيوم؛ بينما يستهدف البرنامج 6000 متدرب خلال السنوات الخمسة القادمة، ومنهم 1000 طالب في عام 2020؛ فيما الأحد القادم ، آخر موعد لاستقبال الطلبات ، داعيةً الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة للمسارعة في التسجيل عبر موقع أكاديمية نيوم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب اميره عباس سوريه
ابو عمار
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حريف ممتاز

أخر الأخبار

"الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ
"الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ
Time منذ 6 دقائق Views 1259
شاهد.. ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية في شوارع جدة
شاهد.. ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية في شوارع جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1539
طريقة جديدة للمذاكرة !
طريقة جديدة للمذاكرة !
Time منذ 24 دقيقة Views 223
مصادر ثروة "رونالدو" أول مليادير في عالم كرة القدم
مصادر ثروة "رونالدو" أول مليادير في عالم كرة القدم
Time منذ 24 دقيقة Views 1579
أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم
أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم
Time منذ 31 دقيقة Views 1545
إغلاق مكتبة بحائل إثر إكتشاف إصابة بكورونا
إغلاق مكتبة بحائل إثر إكتشاف إصابة بكورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 1357
بالفيديو.. "عبير سندر" تكشف سر حجرها وزوجها في شهر العسل بباكستان
بالفيديو.. "عبير سندر" تكشف سر حجرها وزوجها في شهر العسل بباكستان
Time منذ 34 دقيقة Views 595
بريشيا الإيطالي يقرر فسخ تعاقده مع بالوتيلي
بريشيا الإيطالي يقرر فسخ تعاقده مع بالوتيلي
Time منذ 35 دقيقة Views 1378
اعرف نمط شخصيتك
اعرف نمط شخصيتك
Time منذ 49 دقيقة Views 230
إصابة قائد شاحنة بعد انقلابها بالطائف
إصابة قائد شاحنة بعد انقلابها بالطائف
Time منذ 51 دقيقة Views 1460