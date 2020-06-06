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وظيفة شاغرة في هيئة المنافسة بالرياض

Time منذ 57 دقيقة
Views 1462
وظيفة شاغرة في هيئة المنافسة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير تنفيذي).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها؛ فضلًا عن خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المكاتب أو دور سكرتير.

وأضافت: مهارات عالية في التواصل، مهارات تنظيمية وفهم الشامل للمبادئ الكتابية والسكرتارية؛ فضلًا عن إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم السبت وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب اميره عباس سوريه
ابو عمار
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حريف ممتاز

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