نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

برشلونة يحاول خطف نجم انترميلان

Time منذ ساعة
Views 1426
برشلونة يحاول خطف نجم انترميلان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن مساعي برشلونة للتعاقد مع نجم إنترميلان لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي .

وأكدت أن برشلونة عرض 70 مليون يورو لضم اللاعب بجانب انتقال البرازيلي جونيور فيربو إلى انتر ميلان .

كما يبحث برشلونة عن بديل لـ " جونيور فيربو " المتوقع رحيله إذ لم يترك بصمه في البارسا ، ورشحت 5 لاعبين لسد العجز المتوقع وهم " خوان برنات لاعب باريس سان جيرمان ،ونيكولاس تاغليافيكو لاعب أياكس أمستردام ،وبيرفيس إستوبينان لاعب واتفورد وأنخيلينو لاعب مانشستر سيتي ، ورافائيل غيريرو، لاعب بروسيا دورتموند.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب اميره عباس سوريه
ابو عمار
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حريف ممتاز

أخر الأخبار

"الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ
"الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ
Time منذ 6 دقائق Views 1240
شاهد.. ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية في شوارع جدة
شاهد.. ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية في شوارع جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1525
طريقة جديدة للمذاكرة !
طريقة جديدة للمذاكرة !
Time منذ 24 دقيقة Views 223
مصادر ثروة "رونالدو" أول مليادير في عالم كرة القدم
مصادر ثروة "رونالدو" أول مليادير في عالم كرة القدم
Time منذ 24 دقيقة Views 1577
أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم
أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم
Time منذ 31 دقيقة Views 1538
إغلاق مكتبة بحائل إثر إكتشاف إصابة بكورونا
إغلاق مكتبة بحائل إثر إكتشاف إصابة بكورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 1357
بالفيديو.. "عبير سندر" تكشف سر حجرها وزوجها في شهر العسل بباكستان
بالفيديو.. "عبير سندر" تكشف سر حجرها وزوجها في شهر العسل بباكستان
Time منذ 34 دقيقة Views 595
بريشيا الإيطالي يقرر فسخ تعاقده مع بالوتيلي
بريشيا الإيطالي يقرر فسخ تعاقده مع بالوتيلي
Time منذ 34 دقيقة Views 1375
اعرف نمط شخصيتك
اعرف نمط شخصيتك
Time منذ 49 دقيقة Views 230
إصابة قائد شاحنة بعد انقلابها بالطائف
إصابة قائد شاحنة بعد انقلابها بالطائف
Time منذ 51 دقيقة Views 1457