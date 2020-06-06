برشلونة يحاول خطف نجم انترميلان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن مساعي برشلونة للتعاقد مع نجم إنترميلان لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي .
وأكدت أن برشلونة عرض 70 مليون يورو لضم اللاعب بجانب انتقال البرازيلي جونيور فيربو إلى انتر ميلان .
كما يبحث برشلونة عن بديل لـ " جونيور فيربو " المتوقع رحيله إذ لم يترك بصمه في البارسا ، ورشحت 5 لاعبين لسد العجز المتوقع وهم " خوان برنات لاعب باريس سان جيرمان ،ونيكولاس تاغليافيكو لاعب أياكس أمستردام ،وبيرفيس إستوبينان لاعب واتفورد وأنخيلينو لاعب مانشستر سيتي ، ورافائيل غيريرو، لاعب بروسيا دورتموند.