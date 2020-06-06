ليفربول يحصل على فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن تغير موقف الشرطة البريطانية من مسألة استضافة نادي ليفربول منافسه كريستال بالاس في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، على ملعبه أنفيلد بعد استئناف البربميرليغ، في اللقاء المقرر يوم 17 من الشهر الحالي.
وأوضحت أنه بعد مفاوضات طويلة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة البريطانية والحكومة ومسؤولي مدينة ليفربول وممثلي الأمن، توصل الجميع لاتفاق بأن مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستلعب على ملعب أنفيلد يوم 24 يونيو الحالي.
وفي السياق نفسه، صرح مصدر من الدوري الإنجليزي الممتاز: " شرطة ميرسيسايد وأمن ملعب أنفيلد كانوا سعداء بأن مواجهة كريستال بالاس ستلعب على أرض الملعب دون جمهور" .