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مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1425
مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية

وكالات (صدى):
تبرع أسطورة كرة السلة الأمريكي، مايكل جوردان، الجمعة، وعلامته التجارية، بمبلغ 100 مليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، لمؤسسات متخصصة في دعم المساواة العرقية.

وأوضح جوردان الفائز بالدوري الأمريكي 6 مرات في بيان: " حياة السود تهم، وهذا ليس بيانا لإثارة الجدل.. وحتى القضاء تماما على العنصرية المتأصلة، سنواصل التزامنا بحماية وتحسين حياة السود " .

وأعرب جوردان، في وقت سابق، عن حزنه وغضبه على وفاة الشاب الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، قائلا إنه " متألم وغاضب جدا "، ويدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلاده.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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