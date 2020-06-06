مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية

وكالات (صدى):
تبرع أسطورة كرة السلة الأمريكي، مايكل جوردان، الجمعة، وعلامته التجارية، بمبلغ 100 مليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، لمؤسسات متخصصة في دعم المساواة العرقية.
وأوضح جوردان الفائز بالدوري الأمريكي 6 مرات في بيان: " حياة السود تهم، وهذا ليس بيانا لإثارة الجدل.. وحتى القضاء تماما على العنصرية المتأصلة، سنواصل التزامنا بحماية وتحسين حياة السود " .
وأعرب جوردان، في وقت سابق، عن حزنه وغضبه على وفاة الشاب الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، قائلا إنه " متألم وغاضب جدا "، ويدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلاده.