نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات

Time منذ 48 دقيقة
Views 1482
«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات

وكالات (صدى):
تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ومواقع التواصل الإجتماعي ، إذ تضامن "فيسبوك " مع "تويتر " وأعلن تغيير سياسة نشره بما يتناسب مع تغريدات العنف لـ"ترامب " .

جاء ذلك بعد تقدم عدد من موظفي "فيس بوك " بالإستقالة اعتراضاً على صمت الشركة على المنشور الذي اعتبره "تويتر " تحريض على العنف بينما تجاهل مارك زوركربرغ التعليق عليه منعاً للإصطدام مع الرئيس الأمريكي .

وقال "مارك " : أعرف أن كثيرين منكم يعتقد إنه كان يتعين علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي ..سنراجع سياستنا.، لكنه لم يشير إلى ما يعتزمه في التعامل مع منشورات "ترامب " بشكل محدد .

وكان "ترامب " قد غرد قائلاً " عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار " تعليقاً على احتجاجات"القتيل الأسود "" جورج فلويد " ، والتي تشهدها الولاات المتحدة منذ أكثر من اسبوع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

أخر الأخبار

"الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر"
"الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر"
Time منذ 6 دقائق Views 1202
مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية
مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية
Time منذ 26 دقيقة Views 1417
سعر فحص كورونا بالمستشفيات والمختبرات الخاصة
سعر فحص كورونا بالمستشفيات والمختبرات الخاصة
Time منذ 36 دقيقة Views 1806
طرق منزلية للقضاء على تسوس الأسنان
طرق منزلية للقضاء على تسوس الأسنان
Time منذ 47 دقيقة Views 1453
«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات
«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات
Time منذ 48 دقيقة Views 1482
رجل يحصل على البراءة بعد 28 عامًا قضاها في السجن بالخطأ
رجل يحصل على البراءة بعد 28 عامًا قضاها في السجن بالخطأ
Time منذ 49 دقيقة Views 612
«الحصيني» : أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم
«الحصيني» : أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم
Time منذ 59 دقيقة Views 1668
بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تنجو من فكي تمساح بأعجوبة
بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تنجو من فكي تمساح بأعجوبة
Time منذ ساعة Views 747
أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية
أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية
Time منذ ساعة Views 1578
الحزب الديمقراطي يختار بايدن مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية
الحزب الديمقراطي يختار بايدن مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية
Time منذ ساعة Views 1630