«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات

وكالات (صدى):
تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ومواقع التواصل الإجتماعي ، إذ تضامن "فيسبوك " مع "تويتر " وأعلن تغيير سياسة نشره بما يتناسب مع تغريدات العنف لـ"ترامب " .
جاء ذلك بعد تقدم عدد من موظفي "فيس بوك " بالإستقالة اعتراضاً على صمت الشركة على المنشور الذي اعتبره "تويتر " تحريض على العنف بينما تجاهل مارك زوركربرغ التعليق عليه منعاً للإصطدام مع الرئيس الأمريكي .
وقال "مارك " : أعرف أن كثيرين منكم يعتقد إنه كان يتعين علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي ..سنراجع سياستنا.، لكنه لم يشير إلى ما يعتزمه في التعامل مع منشورات "ترامب " بشكل محدد .
وكان "ترامب " قد غرد قائلاً " عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار " تعليقاً على احتجاجات"القتيل الأسود "" جورج فلويد " ، والتي تشهدها الولاات المتحدة منذ أكثر من اسبوع.