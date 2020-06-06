أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

واشنطن (صدى):
قررت وزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، رفع الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران الصينية إلى المطارات الأمريكية، الذي كان يجب أن يسري مفعوله في 16 يونيو.
وجاء ذلك بعدما كشفت الصين أول أمس، عن فتح عدد من المطارات في أكبر مدن البلاد لرحلات شركات الطيران الأجنبية، التي حسب تقديرها يمكن أن تختار أحد الاتجاهات، وتقوم برحلة واحدة أسبوعيا.
وأغلقت السلطات الصينية، في وقت سابق، المطارات أمام معظم شركات الطيران الأجنبية بما في ذلك الأمريكية، ومع تراجع انتشار المرض فيها خففت السلطات التدابير الوقائية التي فرضتها، فيما بدأ عدد ركاب الرحلات الجوية الداخلية في الصين ينمو بشكل ملحوظ.