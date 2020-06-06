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أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

Time منذ ساعة
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أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

واشنطن (صدى):
قررت وزارة النقل الأمريكية، اليوم السبت، رفع الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران الصينية إلى المطارات الأمريكية، الذي كان يجب أن يسري مفعوله في 16 يونيو.

وجاء ذلك بعدما كشفت الصين أول أمس، عن فتح عدد من المطارات في أكبر مدن البلاد لرحلات شركات الطيران الأجنبية، التي حسب تقديرها يمكن أن تختار أحد الاتجاهات، وتقوم برحلة واحدة أسبوعيا.

وأغلقت السلطات الصينية، في وقت سابق، المطارات أمام معظم شركات الطيران الأجنبية بما في ذلك الأمريكية، ومع تراجع انتشار المرض فيها خففت السلطات التدابير الوقائية التي فرضتها، فيما بدأ عدد ركاب الرحلات الجوية الداخلية في الصين ينمو بشكل ملحوظ.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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