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"الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر"

Time منذ 6 دقائق
Views 1193
"الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر"

الرياض (صدى):
أوضحت الأحوال المدنية أنها ستبدأ من يوم غدً الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ استقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لمكاتبها بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر".

وقالت إنه لن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدًا مسبقا تماشيًا مع التدابير الوقائية، مشيرة إلى أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشددت على جميع المواطنين والمواطنات الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، وذوو الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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