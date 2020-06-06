نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الحزب الديمقراطي يختار بايدن مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية

Time منذ ساعة
Views 1627
Comment 1
الحزب الديمقراطي يختار بايدن مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن (صدى):
أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، الليلة الماضية، رسميا ترشيح نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مرشحاً رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية 2020، ليواجه الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات المقررة مطلع نوفمبر القادم.

وقالت الإذاعة العامة الوطنية إن عدد المندوبين الذي ناله بايدن بعد أن أجرت سبع ولايات ومقاطعة (كولومبيا) التي تضم العاصمة واشنطن انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء يضفي الطابع الرسمي على ترشيح بايدن الذي بدا واضحا منذ أن حقق فوزا كبيرا في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية التي جرت خلال مارس الماضي في 14 ولاية أمريكية بالإضافة إلى انسحاب المرشح البارز السيناتور بيرني ساندرز من المنافسة في أبريل وإعلانه دعم بايدن بعد ذلك ببضعة أيام.

وأوضح بايدن في بيان: "لقد كان شرف لي التنافس إلى جانب واحدة من أكثر المجموعات المرشحة موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق وأنا فخور أن أقول إننا ندخل في هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

وأمضى بايدن الذي يبلغ من العمر (77 عاما) 36 عاما في مجلس الشيوخ وتقلد عددا من المناصب السياسية أبرزها منصب نائب الرئيس لباراك اوباما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

أخر الأخبار

"الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر"
"الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر"
Time منذ 6 دقائق Views 1188
مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية
مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة العنصرية
Time منذ 25 دقيقة Views 1412
سعر فحص كورونا بالمستشفيات والمختبرات الخاصة
سعر فحص كورونا بالمستشفيات والمختبرات الخاصة
Time منذ 36 دقيقة Views 1803
طرق منزلية للقضاء على تسوس الأسنان
طرق منزلية للقضاء على تسوس الأسنان
Time منذ 47 دقيقة Views 1453
«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات
«فيسبوك» يتحدى «ترامب» ويعلن تغيير سياسة المنشورات
Time منذ 47 دقيقة Views 1472
رجل يحصل على البراءة بعد 28 عامًا قضاها في السجن بالخطأ
رجل يحصل على البراءة بعد 28 عامًا قضاها في السجن بالخطأ
Time منذ 49 دقيقة Views 609
«الحصيني» : أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم
«الحصيني» : أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم
Time منذ 59 دقيقة Views 1666
بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تنجو من فكي تمساح بأعجوبة
بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تنجو من فكي تمساح بأعجوبة
Time منذ ساعة Views 743
أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية
أمريكا تقرر رفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية
Time منذ ساعة Views 1568
الحزب الديمقراطي يختار بايدن مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية
الحزب الديمقراطي يختار بايدن مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية
Time منذ ساعة Views 1627