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مقارنة بين الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل والمقرات

Time منذ ساعة
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مقارنة بين الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل والمقرات

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن مقارنة بين خياريّ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل، والاختبار التحصيلي عن بعد في المقرات.

وأوضحت أنه يتكون الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل والمقرات، من 44 سؤالًا في كل منهما وأسئلة الاختيار لا تحتاج إلى المسودة ومع ذلك تم توفير مسودة إلكترونية؛ فيما لا يسمح بآلة حاسبة خارجية يوجد آلة حاسبة إلكترونية في نظام الاختبار.

وأشارت الهيئة، إلى أن فترة الاختبار في كل منهما ساعة وعليه 100 درجة، ونظام الاختبار examsoft من شركة examplify؛ بينما هناك فارق في المتطلبات؛ حيث أن متطلبات الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل تقنية تتمثل في ضرورة توفر جهاز حساب آلي ثابت أو لابتوب ويندوز 10 أو ماك مع وجود اتصال بالإنترنت وكاميرا ومايكروفون.

وقالت أن متطلبات الاختبار التحصيلي عن بعد في المقرات، هي متطلبات صحية تتمثل في: تنفيذ دليل الإرشادات والاشتراطات الصحية خلال فترة الاختبارات في فروع المركز الوطني للقياس للوقاية من الفيروس المستجد الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" .

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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