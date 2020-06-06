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إمارة عسير تصدر بيان هام حول قذف نساء بعض قبائل المنطقة

Time منذ ساعة
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إمارة عسير تصدر بيان هام حول قذف نساء بعض قبائل المنطقة

علي القحطاني (صدى):
علقت إمارة منطقة عسير اليوم السبت على بعض الحسابات التي قذفت نساء بعض قبائل المنطقة وكشفت عنها "صدى " .

وأكدت الإمارة أنها تتابع هذا التعدي بعٍرض بعض القبائل إما جهلاً بأصالتها وإنجازاتها وشريف نسبها وعلو مكانتها في المملكة أو عمداً .

كما أكدت أنها تعد مخالفة لمبادئ الدين وأسس مجتمعنا من الإعتصام بحبل الله بعيداً عن الفتنة وفقاً لنص المادتين 11 ، 12 من النظام الأساسي للحكم مما يهدد الوحدة الوطنية دون خوف من سلطة أو رعاية لحقوق الناس .

وتوجهت إمارة عسير بالتقدير لوزارة الداخلية والنيابة العامة للإجراءات المتخذة في هذا الصدد ، مشددة على تحذيرها من التعرض للأهالي أو النيل من أعراضهم ، كما يتامع أمير المنطقة شخصيًا جميع الإجراءات في هذا الشأن ويوليها اهتمام كبير .

وكانت "صدى " قد كشفت عن بعض الحسابات التي نشرت تغريدات مشينة حول نساء المملكة وزكزت على بعض القبائل لإشعال الفتنة مدعية أصلها التركي .

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رصد حسابات تقذف نساء المملكة

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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