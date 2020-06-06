بالصور.. وفاة 8 أشخاص بعد تصادم مركبتهم وانحجازها أسفل شاحنة بالطائف

الطائف (صدى):
وقع حادث مروع، اليوم السبت، راح ضحيته 8 أشخاص عقب تصادم مركبتهم وانحجازها أسفل شاحنة بالطائف.
وكشف شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ على الرقم ٩٩٧ وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.
وأوضح "الثبيتي" أنه بمتابعة من مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف الاستاذ عبدالله الحارثي، انتقلت الفرق للموقع حيث اتضح أن الحادث عبارة عن مركبة قد ارتطمت بشاحنة وانحجاز المركبة اسفل الشاحنة مما أدى إلى احتجاز الحالات؛ فيما تم تحرير الحالات من قبل فرق الدفاع المدني.
وقال أنه اتضح وفاة سبعة أشخاص فيما تعرض طفل لإصابة بليغة أدت إلى توقف القلب والتنفس لديه وجرى التعامل معه بتقديم الخدمة الطبية الطارئة حتى وصوله للمستشفى وقد توفي لاحقا.