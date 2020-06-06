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أبرز المباريات العالمية اليوم السبت

Time منذ ساعتين
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أبرز المباريات العالمية اليوم السبت

وكالات (صدى):
تعود منافسات كرة القدم في العالم، تدريجيا من جديد بعد توقف طويل، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وتنطلق اليوم السبت، 6 مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الألمانى لموسم 2019 – 2020، الذي يعد أول دورى بين الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، التى تعود منافساته للعمل من جديد.

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

آينتراخت فرانكفورت X ماينز

باير ليفركوزن X بايرن ميونخ

فورتونا دوسلدورف X هوفنهايم

لايبزيج X بادربورن

بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين

مباريات الدوري البرتغالي:

بوافيستا X موريرينسي

مباريات الدوري الكوري الجنوبي:

إف سي سيئول X جيونبك هيونداي موتورز

بوسان آي بارك X سانججو سانجمو

بوهانغ ستيلرز X أولسان هيونداي

 

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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