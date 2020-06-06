أبرز المباريات العالمية اليوم السبت

وكالات (صدى):
تعود منافسات كرة القدم في العالم، تدريجيا من جديد بعد توقف طويل، منذ منتصف شهر مارس الماضي.
وتنطلق اليوم السبت، 6 مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الألمانى لموسم 2019 – 2020، الذي يعد أول دورى بين الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، التى تعود منافساته للعمل من جديد.
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
آينتراخت فرانكفورت X ماينز
باير ليفركوزن X بايرن ميونخ
فورتونا دوسلدورف X هوفنهايم
لايبزيج X بادربورن
بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين
مباريات الدوري البرتغالي:
بوافيستا X موريرينسي
مباريات الدوري الكوري الجنوبي:
إف سي سيئول X جيونبك هيونداي موتورز
بوسان آي بارك X سانججو سانجمو
بوهانغ ستيلرز X أولسان هيونداي