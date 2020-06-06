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سجل " دامي " لزعيم القاعدة في المغرب الهالك " دروكدال "

الأخبار
Time منذ 5 ساعات
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سجل " دامي " لزعيم القاعدة في المغرب الهالك " دروكدال "

باريس (صدى):
أعلنت فرنسا مقتل " أبو مصعب عبد الودود " أو المعروف بعبد المالك دروكدال، زعيم تنظيم القاعدة في المغرب، في عملية للقوات الفرنسية في مالي.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن دروكدال وبعض الأعضاء المقربين منه في التنظيم قتلوا في شمال مالي الأربعاء الماضي.

وأضافت الوزيرة الفرنسية أن "العمليات الجريئة سددت ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية".

وكان دروكدال من بين أكثر المتشددين أصحاب السجل الإرهابي في شمال أفريقيا، وأحد المشاركين في سيطرة المتشددين على شمال مالي، قبل أن يصدهم تدخل عسكري فرنسي في عام 2013، ويشتتهم في منطقة الساحل.

وتحت قيادته ، نفذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العديد من الهجمات القاتلة، بما في ذلك هجوم عام 2016 على فندق في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، الذي خلف 30 قتيلا و150 جريحا.

وفي عام 2012 حكمت عليه محكمة جزائرية بالإعدام بعد إدانته غيابيا بتهمة القتل، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتنفيذ هجمات باستخدام متفجرات، وفق ما نقل موقع "هيئة الإذاعة البريطانية".

وتتعلق الاتهامات بثلاث هجمات بالقنابل وقعت في العاصمة الجزائر في أبريل 2007 ، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وبحسب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان دروكدال خبيرا في المتفجرات، وقد صمم كثيرا منها مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين.

وبصفته زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، كان له دور فعال في اختطاف مواطنين محليين وغربيين في هجمات عدة في تونس والنيجر ومالي.

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أحدث التعليقات

زائر
الله يستر علينا لا يكون يطلع قرار يكون الفحص اجباري علينا ومن لا يعمل الفحص يدفع غرامة
صالح الحربي
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايعرف بعلوم الكوره
مين ف هـ ؟؟؟
عبدالله الناصر / حائل
انها الفرصه الذهبيه لترامب للقضاء على بايدن الكسول وانهاء تاريخه البليد حينما كان نائب للرئيس خايب الذكر اوباما لم تكن بصمة بايدن حاضره على الاطلاق وكانه يعيش في الظلام رايناه بالامس يتسلق بل الحقيقه انه يرقص على جثة جورج فلويد من اجل التسول بتصويت السود له في الانتخابات القادمه بايدون متزمت عنصري بغيض
زائر
هههههههههه ويجيك واحد بالشارع ويصرخ عليك ويقول يا ابو خرقه .. اعمل نفسك ميت

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