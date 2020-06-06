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أمر بالقبض على لاعب سابق أثار التعصب الرياضي

Time منذ 38 دقيقة
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أمر بالقبض على لاعب سابق أثار التعصب الرياضي

نواف السالم (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقه وماذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخراً لمصلحة نادي رياضي في تحقيق الدوري بحسب زعمه،

وأنه بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح الوسطية في الميول الرياضي، ونبذ إثارة التعصب الرياضي المقيت والمحافظه والعمل على مايصدر من انظمه تصب في مصلحة المجتمع الصحيه واللحمة الوطنيه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه إثارة الكراهية والبغضاء ونشر الشحناء والتعصب، أو التحريض على أنظمة الدولة التي تصب في مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
فبصل
ههههههه هذا اغبى شخص شفته او سمعت عنه بالتاريخ الحديث ياما فيه من بلاوي وفي كل الاصعده الله المستعان
د محمد ماجد بخش
في الميزان النووي للجدول النووي وكل الجداول الدورية العناصر نووية وهذا هو الأهم في هذا الميزان يتم التحكم في فترة الميزان الممثلة للعنصر لتكون محددة بدلالة ثبات مجموع بروتوني مقترح هو ليس مجموع بروتوني وهو مجموع نووي كلي أساسي
وافي
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للأسلام والمسلمين لاتمثل الانفسها والمستورد دائما رخيص
د محمد ماجد بخش
تثبيت موقع العنصر هو تمثيل الميزان لفترة العنصر بفترة العناصر حتى لا نحرك العنصر من موقعه وتبقى حالة التمثيل من تمثيل العنصر إلى تمثيل وحدة العنصر الممثل

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