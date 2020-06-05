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العقيلي: اختفاء المعقمات والكمامات سببه استغلال التجار والصيدليات (فيديو) 

Time منذ 52 دقيقة
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العقيلي: اختفاء المعقمات والكمامات سببه استغلال التجار والصيدليات (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
قال الإعلامي نايف العقيلي إن اختفاء المعقمات والكمامات سببه استغلال التجار والصيدليات، لمحاولة رفع أسعارها في منافذ البيع.

ولفت العقيلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" هناك عمالة في بعض المتاحر بالدمام تستغل  الأسعار في الصيدليات ".

وأوضح العقيلي أن أماكن بيع المستلزمات التي تبيع الكمامات بالدمام تستغل الأسعار حتى وصل سعر الكمامة 100 ريالا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 31 شخصاً جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصاً.

ورصدت الوزارة 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله بن آدم خواااااااف يرتعب حتى من ظله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
د محمد ماجد بخش
كل دنانير الذهب التي راوغ بها الغرب 70 سنة هي معدن نفيس ظاهرا وهي مسكوك مشكوك في حقيقته لأنه من معدن رخيص غير ذي قيمة بمفرده ومقداره
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ي عيال أنا رايح للجحيم إي خدمة😥

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