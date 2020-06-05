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جالطة سراي يضع عينه على "بلايلي"
منذ 46 دقيقة
1355
نواف السالم (صدى):
قالت مصادر إن النادي التركي جالطة سراي يرغب في التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي.
وقالت المصادر إن جالطة سراي يفكر في التعاقد مع لاعب الأهلي ليصبح بديلًا عن لاعبه هنري أونيكورو.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله بن آدم خواااااااف يرتعب حتى من ظله
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
د محمد ماجد بخش
كل دنانير الذهب التي راوغ بها الغرب 70 سنة هي معدن نفيس ظاهرا وهي مسكوك مشكوك في حقيقته لأنه من معدن رخيص غير ذي قيمة بمفرده ومقداره
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ي عيال أنا رايح للجحيم إي خدمة😥
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