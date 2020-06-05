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النيابة توجه بالقبض على مُسيء لأحد قبائل المنطقة الجنوبية

Time منذ ساعتين
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النيابة توجه بالقبض على مُسيء لأحد قبائل المنطقة الجنوبية

سعيد العجل (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية ، والمساس بالثوابت الوطنية.

وأنه بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة .

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله بن آدم خواااااااف يرتعب حتى من ظله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
د محمد ماجد بخش
كل دنانير الذهب التي راوغ بها الغرب 70 سنة هي معدن نفيس ظاهرا وهي مسكوك مشكوك في حقيقته لأنه من معدن رخيص غير ذي قيمة بمفرده ومقداره
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ي عيال أنا رايح للجحيم إي خدمة😥

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