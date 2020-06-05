الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية

وكالات (صدى):
نفذت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، حكمًا بالتشهير على المواطنين والمقيمين الذين خالفوا الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة الإماراتية.
وصرح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، بأنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” و الحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة تم ضبط عدد من مخالفي تلك التعليمات في الدولة من جنسيات مختلفة.
وأكد أن أوجه المخالفات المرتكبة من قبل المخالفين تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي و مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع و تقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع و العزب، وأخيرا مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة.
وأضاف : تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر بالمخالفات التي ارتكبوها و تتراوح الغرامة المقررة لتلك المخالفات ما بين ثلاثة آلاف و خمسين ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.