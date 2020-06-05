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الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية

Time منذ 31 دقيقة
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الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية

وكالات (صدى):
نفذت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، حكمًا بالتشهير على المواطنين والمقيمين الذين خالفوا الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة الإماراتية.

وصرح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، بأنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” و الحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة تم ضبط عدد من مخالفي تلك التعليمات في الدولة من جنسيات مختلفة.

وأكد أن أوجه المخالفات المرتكبة من قبل المخالفين تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي و مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع و تقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع و العزب، وأخيرا مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة.

وأضاف : تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر بالمخالفات التي ارتكبوها و تتراوح الغرامة المقررة لتلك المخالفات ما بين ثلاثة آلاف و خمسين ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
طالما مسترجله حسبوك رجال... وكيف تبينهم يحطوك بسجن النساء وانتي مسويه نفسك رجال...؟ هذا غلطك
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة العقل ..
واحد منصف
سؤال تم اغلاق 39 مسجد لوجود اشتباه كرونا طيب هولاء الاشخلص اكيد ذهبوا الى اسواق وسوبر ماركت واسواق ومكاتب وغيرها فهل تم اغلاق كل تلك الاماكن التي ذهبوا اليها وبعضها يكون محلات مغلقة نهائيا مثل الاسواق والمولات وجلسوا فيها ياعة او اكثر
د محمد ماجد بخش
كنت استطيع ان اثبت ان النواة ومحيطها رقمان مقابل رقمان و كذلك أي عنصر ممثل للهبموجلوبين أو الفيتامين مثلا من خلال العلاج الكيميائي عند حدوث السرطان في الخلايا لكنه غير اختصاصي فتركت التحدث فيه رغم احتفاء الغرب بثابت بخش الايزوتوبومير Isototopomer 1996 واخذت فيه دكتوراه العلوم رغم اعتراض المحكم الخارجي 20 دقيقة قبل ان يسلم ويصطف معي وكان وقتها لون شفتي زرقوان مثل منطقي من شدة الرهان الذي كاد أن يودي بالممتحن لصفع وجهي وزير معارضين له ثلاث مرات في كل سؤال يواجهني به يومها أطلق على بحثي اسم كيمياء بخش
ابو محمد 😎
كلام صحيح ..

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