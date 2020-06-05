نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم

Time منذ 22 دقيقة
Views 1439
بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم

نايف السالم (صدى):
باشرت النيابة العامة، التحقيق مع الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يستدرج الأطفال للتحرش بهم عبر الانترنت.

وأعلن مصدر مسؤول بالنيابة، عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص بعدما ظهر وهو يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوكاً خادشاً للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي.

وأشار المصدر، إلى أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعة للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافة على ذمة القضية.

وأوضح المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

البرفسور احمد
طالما مسترجله حسبوك رجال... وكيف تبينهم يحطوك بسجن النساء وانتي مسويه نفسك رجال...؟ هذا غلطك
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة العقل ..
واحد منصف
سؤال تم اغلاق 39 مسجد لوجود اشتباه كرونا طيب هولاء الاشخلص اكيد ذهبوا الى اسواق وسوبر ماركت واسواق ومكاتب وغيرها فهل تم اغلاق كل تلك الاماكن التي ذهبوا اليها وبعضها يكون محلات مغلقة نهائيا مثل الاسواق والمولات وجلسوا فيها ياعة او اكثر
د محمد ماجد بخش
كنت استطيع ان اثبت ان النواة ومحيطها رقمان مقابل رقمان و كذلك أي عنصر ممثل للهبموجلوبين أو الفيتامين مثلا من خلال العلاج الكيميائي عند حدوث السرطان في الخلايا لكنه غير اختصاصي فتركت التحدث فيه رغم احتفاء الغرب بثابت بخش الايزوتوبومير Isototopomer 1996 واخذت فيه دكتوراه العلوم رغم اعتراض المحكم الخارجي 20 دقيقة قبل ان يسلم ويصطف معي وكان وقتها لون شفتي زرقوان مثل منطقي من شدة الرهان الذي كاد أن يودي بالممتحن لصفع وجهي وزير معارضين له ثلاث مرات في كل سؤال يواجهني به يومها أطلق على بحثي اسم كيمياء بخش
ابو محمد 😎
كلام صحيح ..

أخر الأخبار

شاهد.. حمد بن خليفة في تسريب جديد: «إحنا دولة صغيرة ومنبوذين»
شاهد.. حمد بن خليفة في تسريب جديد: «إحنا دولة صغيرة ومنبوذين»
Time منذ 3 دقائق Views 1148
ماصدقت خبر بالكشتة
ماصدقت خبر بالكشتة
Time منذ 11 دقيقة Views 309
مرام البلوشي : بنات الايام هذي مايعرفون يطبخون
مرام البلوشي : بنات الايام هذي مايعرفون يطبخون
Time منذ 14 دقيقة Views 226
بالفيديو.. فتاة تبكي بعد القبض عليها بتهمة التشبه بالجنس الآخر:" اغتصبوني في السجن "
بالفيديو.. فتاة تبكي بعد القبض عليها بتهمة التشبه بالجنس الآخر:" اغتصبوني في السجن "
Time منذ 14 دقيقة Views 386
من الماضي .. ياسر القحطاني في مواجهة بتال القوس
من الماضي .. ياسر القحطاني في مواجهة بتال القوس
Time منذ 14 دقيقة Views 211
عبدالله بالخير مع الحجر المنزلي
عبدالله بالخير مع الحجر المنزلي
Time منذ 16 دقيقة Views 237
الحارس طلع مو بسيط
الحارس طلع مو بسيط
Time منذ 17 دقيقة Views 289
بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم
بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم
Time منذ 22 دقيقة Views 1439
شاهد.. طفلة صغيرة غاضبة: "أصحابي ما يحبوني لأني سودة"
شاهد.. طفلة صغيرة غاضبة: "أصحابي ما يحبوني لأني سودة"
Time منذ 31 دقيقة Views 490
الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية
الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية
Time منذ 31 دقيقة Views 1502