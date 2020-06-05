نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" متحدث الصحة " يكشف عن أسباب عودة تشديد الإجراءات الاحترازية على جدة (فيديو) 

Time منذ 41 دقيقة
Views 1700
Comment 2
" متحدث الصحة " يكشف عن أسباب عودة تشديد الإجراءات الاحترازية على جدة (فيديو) 

الرياض (صدى):
أوضح متحدث الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن سبب عودة تشديد الإجراءات الاحترازية على مدينة جدة، هو وجود حالات حرجة بين المصابين بفيروس كورونا.

ولفت العبدالعالي خلال مداخلة هاتفية بقناة " الإخبارية " أنه تم رصد وجود انتشار نشط بين الحالات المصابة بكورونا، موضحا أن ذلك ينبئ بإنتشار الفيروس، والأمر يخضع للتقصي الدائم للتعرف على البؤر الموجود بها، لنقلل من فرصة الإصابة.

وأشار متحدث الصحة إلي أن هناك عوامل جعلت من الجهات المختصة تشدد الإجراءات على جدة، وليس الرياض، وهي عدد الحالات الحرجة نسبة إلى عدد المصابين وتسارع الحالات الحرجة إضافة إلى عنصر القدرة على الاستيعاب، وكل هذا يُرصد وبناء عليه يتم اتخاذ هذه الإجراءات.

وأبان أن الرياض بها عدة حالات حرجة، وأنها وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات، وبالتالي تكون هاتان المدينتان الأعلى تركيزا في هذه المرحلة، وبدأ التقييم بجدة، وتم وضعها ضمن الاحترازات الإضافية، لحماية أفراد المجتمع وإعطاء الفرصة للتحكم والسيطرة بشكل أقوى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

البرفسور احمد
طالما مسترجله حسبوك رجال... وكيف تبينهم يحطوك بسجن النساء وانتي مسويه نفسك رجال...؟ هذا غلطك
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة العقل ..
واحد منصف
سؤال تم اغلاق 39 مسجد لوجود اشتباه كرونا طيب هولاء الاشخلص اكيد ذهبوا الى اسواق وسوبر ماركت واسواق ومكاتب وغيرها فهل تم اغلاق كل تلك الاماكن التي ذهبوا اليها وبعضها يكون محلات مغلقة نهائيا مثل الاسواق والمولات وجلسوا فيها ياعة او اكثر
د محمد ماجد بخش
كنت استطيع ان اثبت ان النواة ومحيطها رقمان مقابل رقمان و كذلك أي عنصر ممثل للهبموجلوبين أو الفيتامين مثلا من خلال العلاج الكيميائي عند حدوث السرطان في الخلايا لكنه غير اختصاصي فتركت التحدث فيه رغم احتفاء الغرب بثابت بخش الايزوتوبومير Isototopomer 1996 واخذت فيه دكتوراه العلوم رغم اعتراض المحكم الخارجي 20 دقيقة قبل ان يسلم ويصطف معي وكان وقتها لون شفتي زرقوان مثل منطقي من شدة الرهان الذي كاد أن يودي بالممتحن لصفع وجهي وزير معارضين له ثلاث مرات في كل سؤال يواجهني به يومها أطلق على بحثي اسم كيمياء بخش
ابو محمد 😎
كلام صحيح ..

أخر الأخبار

شاهد.. حمد بن خليفة في تسريب جديد: «إحنا دولة صغيرة ومنبوذين»
شاهد.. حمد بن خليفة في تسريب جديد: «إحنا دولة صغيرة ومنبوذين»
Time منذ 3 دقائق Views 1138
ماصدقت خبر بالكشتة
ماصدقت خبر بالكشتة
Time منذ 11 دقيقة Views 308
مرام البلوشي : بنات الايام هذي مايعرفون يطبخون
مرام البلوشي : بنات الايام هذي مايعرفون يطبخون
Time منذ 13 دقيقة Views 222
بالفيديو.. فتاة تبكي بعد القبض عليها بتهمة التشبه بالجنس الآخر:" اغتصبوني في السجن "
بالفيديو.. فتاة تبكي بعد القبض عليها بتهمة التشبه بالجنس الآخر:" اغتصبوني في السجن "
Time منذ 13 دقيقة Views 382
من الماضي .. ياسر القحطاني في مواجهة بتال القوس
من الماضي .. ياسر القحطاني في مواجهة بتال القوس
Time منذ 14 دقيقة Views 202
عبدالله بالخير مع الحجر المنزلي
عبدالله بالخير مع الحجر المنزلي
Time منذ 15 دقيقة Views 233
الحارس طلع مو بسيط
الحارس طلع مو بسيط
Time منذ 16 دقيقة Views 284
بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم
بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم
Time منذ 21 دقيقة Views 1429
شاهد.. طفلة صغيرة غاضبة: "أصحابي ما يحبوني لأني سودة"
شاهد.. طفلة صغيرة غاضبة: "أصحابي ما يحبوني لأني سودة"
Time منذ 31 دقيقة Views 488
الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية
الإمارات تنشر صور وأسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية
Time منذ 31 دقيقة Views 1502