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فشل جديد يٌلاحق مدرب الاتحاد
منذ 59 دقيقة
1598
وكالات (صدى):
فشل مدرب الاتحاد فابيو كاريلي في ضم المهاجم البرازيلي جو الفيس دي اسيس إلى صفوفه.
وقالت مصادر إن اللاعب سوف يوقع لنادي كورينثيانز البرازيلي لمدة موسمين.
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أحدث التعليقات
البرفسور احمد
طالما مسترجله حسبوك رجال... وكيف تبينهم يحطوك بسجن النساء وانتي مسويه نفسك رجال...؟ هذا غلطك
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة العقل ..
واحد منصف
سؤال تم اغلاق 39 مسجد لوجود اشتباه كرونا طيب هولاء الاشخلص اكيد ذهبوا الى اسواق وسوبر ماركت واسواق ومكاتب وغيرها فهل تم اغلاق كل تلك الاماكن التي ذهبوا اليها وبعضها يكون محلات مغلقة نهائيا مثل الاسواق والمولات وجلسوا فيها ياعة او اكثر
د محمد ماجد بخش
كنت استطيع ان اثبت ان النواة ومحيطها رقمان مقابل رقمان و كذلك أي عنصر ممثل للهبموجلوبين أو الفيتامين مثلا من خلال العلاج الكيميائي عند حدوث السرطان في الخلايا لكنه غير اختصاصي فتركت التحدث فيه رغم احتفاء الغرب بثابت بخش الايزوتوبومير Isototopomer 1996 واخذت فيه دكتوراه العلوم رغم اعتراض المحكم الخارجي 20 دقيقة قبل ان يسلم ويصطف معي وكان وقتها لون شفتي زرقوان مثل منطقي من شدة الرهان الذي كاد أن يودي بالممتحن لصفع وجهي وزير معارضين له ثلاث مرات في كل سؤال يواجهني به يومها أطلق على بحثي اسم كيمياء بخش
ابو محمد 😎
كلام صحيح ..
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