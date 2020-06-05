إنقاذ شخصين ووفاة ثالث بعد جرف مركبتهم في الباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهدت منطقة الباحة، اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة على مدينة الباحة وعدد من المحافظات الأخرى، والتي سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أنه نتج عن هذه الأمطار احتجاز مركبة في سيل داخل وادي نيرا، وتمكَّن شخصان من الخروج منها، والثالث تم جرفه داخل المركبة، وقد تم إخراجع متوفى.
وأشار إلى وقوع عدد من الحوادث الأخرى بسبب الأمطار، وتم التعامل معها، بالإضافة إلى تساقط حجارة داخل أحواش منازل وطرق، وتم تمريرها للجهات ذات العلاقة.