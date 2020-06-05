بن جاسم يتخابث على الشعب الليبي وخالد الهيل يفضحه

وكالات (صدى):
حرص عراب الخراب القطري حمد بن جاسم على دعم حكومة الوفاق علنًا ضد الجيش الليبي.
وغرد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الإنتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد ".
ورد عليه المعارض القطري خالد الهيل بقوله: "مستنفر الحبيب توك ماشفت شي .. هل تعتقد ان شعب ليبيا يثق بكم ؟ غدرتهم بهم مره وستغدرون الف مره والمؤمن لايلدغ من جحر الضب مرتين".
وتابع : "بمناسبة تغريدتك يا حمدبنجاسم سأنشر تسريبات في سياق حديثك لتتضح الصورة لشعب ليبيا أكثر (حلو اللسان خبيث المقاصد".