مدرب ضمك يصدم الهلال والنصر بأمنيته

ماجد محمد (صدى):
قال المدرب الجزائري نور الدين بن زكري،المدير الفني لضمك، أنه يتمنى إلغاء دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولفت إلى أن هناك عدة عوامل تدفع إلى إلغاء الدوري منها عدم جاهزية اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، إضافة لعدم وجود إجراءات واضحة حول تجديد عقود اللاعبين والمدربين المنتهية في صيف العام الجاري والموسم لم يُستكمل بعد.
وأشار إلى أن عقده انتهى مع نادي ضمك، موضحًا أن بعض اللاعبين لن يرغبوا في الاستمرار مع أنديتهم القديمة، حيث يُجهزوا أنفسهم للانتقال إلى أنديتهم الجديدة مع نهاية يونيو.